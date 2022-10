Tre punti importanti per i rossoneri al Bentegodi, vittoria che conferma un'eccellenza della squadra di Pioli nell'anno solare. Quali sono le squadre meno battute in trasferta nei top 5 campionati d'Europa? Il Milan è l'unica senza sconfitte davanti a tante big, due appena superate per la prima volta nel 2022. Ecco la top 20 (dati Opta)

