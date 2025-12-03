Il giorno in cui George Weah inventò l’auto-assist

Era il 3 dicembre 1995: contro la Lazio, il lampo dell’attaccante del Milan che in un’azione fa tutto da solo, assist per se stesso e gol. Una prodezza frutto di una coordinazione fuori dal comune che gli permetteva di fare qualsiasi cosa, anche il libero. Un gol “alla Weah” che non è ancora “alla Weah”: e infatti nascerà nove mesi dopo
