Perché Zielinski è la vera intuizione di Chivu

Non è una questione di ruolo, ma di funzione: con Chivu, il polacco si è rilanciato dopo una stagione negativa. Ma cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? L'analisi dei dati e il confronto con chi, almeno in parte, ha occupato la sua stessa posizione di campo
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