EMPOLI-PARMA 4-0

13' e 41' Donnarumma, 50' Caputo, 95' Maietta

Nessun dubbio al comando: in attesa del Frosinone opposto all’Ascoli, la vetta della classifica è tutta dell’Empoli targato Andreazzoli. La 6^ vittoria consecutiva dei toscani, exploit inserito in un filotto di 12 gare utili di fila, celebra una volta di più lo strapotere offensivo della macchina da gol della Serie B. Sono 58 i centri totali degli azzurri che passeggiano nel big match contro il Parma, battuto 4-0 nel segno della premiata ditta Donnarumma-Caputo: bis del numero '9' ora a quota 15 reti, ennesimo sigillo di 'Ciccio' ovvero il capocannoniere del torneo con 20 sigilli. Il totale fa 35, come non ambire alla promozione diretta in A? Nessuno sconto per la difesa bunker degli emiliani, reduci da un punto in due gare e traditi in avvio dall’errore di Da Cruz per il momentaneo 1-1. Non giova ancora un mercato sontuoso per la squadra di D’Aversa, allenatore in bilico per risultati e prestazioni. Chi non conosce sosta è invece l’Empoli votato allo spettacolo nel nome dei gemelli del gol e pure della new entry Maietta autore del poker ai titoli di coda.