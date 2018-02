Risultati e classifica Serie B: gol e highlights della 28^ giornata

PALERMO-ASCOLI 4-1

42' Bianchi (A), 46' e 55' Rispoli (P), 48' Coronado (P), 83' Nestorovski (P)

Dopo 4 gare senza gioie bastano 9’ per svoltare al Palermo, trasformato nella ripresa dopo una prima frazione chiusa in svantaggio. I rosanero raddrizzano un mese di febbraio nero (3 ko e l’ultimo 0-0 di Vercelli) rimontando l’Ascoli di Cosmi, ex della sfida non senza veleni. Tedino ritrova anche i gol che mancavano nell’ultimo periodo, ma all’intervallo al Barbera è 1-0 ospite con Bianchi che impreziosisce gli interventi di Lanni su Nestorovski e Coronado. Al rientro in campo è tutto un altro Palermo: Rispoli firma l’1-1 dopo 47'', poi è Coronado a mettere la freccia al termine di una splendida azione personale. Il tris è ancora di Rispoli, laterale dallo spiccato vizio del gol (5° in stagione). C’è tempo anche per il poker di Nestorovski direttamente da calcio piazzato, gol numero 13 del bomber macedone. L’orgoglio dei siciliani spezza la crisi e muove una classifica che recita 3° posto in solitaria a -3 dal Frosinone e a -4 dall'Empoli, distacco da colmare in chiave promozione diretta. Il successo contro il Cesena non trova conferme invece per l’Ascoli, penultima forza del torneo.