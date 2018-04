Serie B, partite e orari della 34^ giornata

Chi non può sbagliare?

Detto delle novità a Pescara e Avellino, la Ternana ultima della classe ospita un Cittadella particolarmente votato al fattore esterno. De Canio come Grassadonia, allenatore della Pro Vercelli che non si schioda dalla penultima piazza complice un filotto di 9 partite senza vittorie: quale migliore occasione del derby contro il Novara per invertire la rotta? Nient’altro che uno scontro diretto per la salvezza come Cesena-Entella, avversarie in orbita playout nell’incrocio da non fallire. Può approfittarne l’Ascoli di Cosmi in serie utile da 3 turni e prossimo al test Carpi, attenzione anche al Brescia di scena a Venezia e tutt’altro che a distanza di sicurezza dal baratro retrocessione.