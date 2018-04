STATISTICHE E CURIOSITA'

-Parma in grande ascesa e che sogna ancora la promozione diretta in A: i crociati sono reduci da 6 vittorie nelle ultime 7 giornate, con unico k.o. del periodo lo 0-2 di Chiavari del 17 marzo scorso.

-Parma imbattuto in casa da 12 partite consecutive: il bilancio è di 8 successi e 4 pareggi con ultima sconfitta lo 0-1 subito dal Pescara del 14 ottobre scorso.

-Emanuele Calaiò in doppia cifra per il secondo anno di fila: dopo i 15 gol siglati nella Lega Pro l’anno scorso, oggi sono 12 le reti in B, finora. Era dal 2010/11 – 2011/12 che la punta di origini palermitane non andava per due stagioni consecutive in doppia cifra: allora, nel Siena, firmò 18 reti in B ed 11 in A.

-Il Cittadella è la formazione della Lega B che beneficia del maggior numero di rigori dopo 34 giornate: 9. A ruota ecco il Parma, secondo a quota 8, alla pari dell’Avellino.

-Matteo Liviero festeggia oggi 25 anni: il difensore granata è nato il 13 aprile 1993 a Castelfranco Veneto (Tv).

-Manuel Iori ha segnato a Terni nel k.o. per 1-5 del “suo” Cittadella la nona rete stagionale, fissando così il proprio record stagionale di marcature, abbattendo gli 8 gol firmati l’anno scorso, sempre in B con la maglia granata.

-Il Cittadella è la formazione regina delle gare esterne nella Lega B 2017/18: 9 i successi fuori casa per i granata veneti, 30 i punti inanellati finora.

-Il Cittadella sta segnando il passo e non vince da 5 giornate, in cui ha messo insieme 2 pareggi e subito 3 sconfitte. L’ultima vittoria granata risale al 2-0 interno sul Pescara, 3 marzo scorso. Si tratta della serie negativa record dei veneti in questa serie cadetta 2017/18.