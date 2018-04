Serie B, partite e orari della 37^ giornata

Amarcord e incroci in calendario?

Il duello emiliano tra Parma e Carpi riserva il ritorno al passato per gli ex biancorossi Gagliolo e Di Gaudio, tuttavia si ritrovano anche due vecchie conoscenze come gli allenatori D’Aversa e Calabro: erano compagni di squadra in C1 nel Casarano 1996/97, squadra nella quale militava anche Miccoli. Palermo-Avellino è sfida tra trevigiani come Tedino e Foscarini, concittadini di Tesser che alla guida della Cremonese ritrova l’Ascoli allenato in B nel 2006 prima dell’esonero. Un altro ex di giornata è Breda, tecnico del Perugia opposto alla Ternana guidata in categoria nella stagione 2015/16. Particolarmente curioso l’incrocio tra Pescara e Spezia nel segno di Pillon, allenatore abruzzese nonché giocatore ligure per tre anni dal 1985 al 1988. C’è di più: Pillon attende il collega Gallo che nell’annata 2004/05 era suo centrocampista al Treviso, poi promosso in Serie A al termine del campionato grazie al ripescaggio.