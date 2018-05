Quali novità nella lotta salvezza?

Innanzitutto sono due le new entry in panchina per gli ultimi 180’ del campionato: l’ex bandiera ligure Volpe sostituisce Aglietti sulla panchina dell’Entella, squadra confinata al terzultimo posto e prossima all’esame Frosinone a Chiavari. Va peggio alla Pro Vercelli ultima della classe a 37 punti, saldo condiviso con la Ternana ovvero l’avversaria attesa al Piola: qualora finisse in parità sarà aritmetica per entrambe la retrocessione in C, categoria che i piemontesi potrebbero affrontare con Grieco chiamato dalla Primavera a sostituire Grassadonia. Attualmente lo spareggio playout è d’attualità per Ascoli e Avellino dal recente 1-1 nello scontro diretto: 3 pareggi di fila per Cosmi che fa tappa a Pescara a +5 sui marchigiani, 6 turni senza gioie invece per Foscarini di scena a La Spezia. Tutt’altro che sereno il Novara a quota 43 punti nonché lontano 8 incontri dall’ultimo successo, soglia instabile anche per la Cremonese priva di vittorie addirittura da 18 gare. Importante lo scatto salvezza del Cesena prossimo al Palermo, una big come l’Empoli sul cammino del Brescia a caccia della permanenza definitiva in Serie B.