VENEZIA-PERUGIA 3-0

30' Stulac, 74' Modolo, 83' Pinato

IL TABELLINO

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano (81' Fabiano), Stulac, Suciu (67' Pinato), Garofalo; Litteri (70' Zigoni), Geijo. All: F.Inzaghi

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani (87' Belmonte); Buonaiuto, Diamanti, Bianco (72' Terrani), Colombatto (46' Gustafson), Pajac; Cerri Di Carmine. All: Nesta

Ammoniti: 15' Garofalo (V), 38' Suciu (V), 77' Domizzi (V)

Le scelte

Moduli a specchio per i due Campioni del Mondo. Filippo Inzaghi (squalificato) sceglie la disposizione principale della stagione, il 3-5-2, con Audero in porta, Andelkovic e Domizzi difensori centrali con Modolo. Sugli esterni Bruscagin e Garofalo, con il confermatissimo Stulac al centro del centrocampo, spalleggiato da Falzerano e Suciu. In avanti il tandem Litteri-Geijo. Alessandro Nesta decide di affrontare l'amico ed ex compagno tra Milan e Nazionale con lo stesso schema, arretrando Diamanti a centrocampo nel ruolo di mezz'ala destra, con la coppia Cerri-Di Carmine in attacco. In porta Leali, difesa a tre con Del Prete al centro, Volta e Magnani ai suoi lati, mentre sugli esterni la scelta di Buonaiuto è offensiva. Sulla sinistra Pajac, completano il reparto Bianco e Colombatto.

Primo tempo

Due risultati su tre per i padroni di casa del Venezia, che possono permettersi un pareggio anche alla fine dei tempi supplementari (come successo al Cittadella nell'omologo preliminare playoff contro il Bari), mentre il Perugia deve giocare per vincere, sfavorito dall'ottavo posto in classifica a fine stagione regolare. Dopo un primo quarto d'ora abbastanza noioso, il primo intervento da segnalare è dell'arbitro Abbattista, che ammonisce Garofalo dopo un brutto intervento del centrocampista dei veneti su Diamanti. Al 17', Suciu calcia da fuori, ma la conclusione è centrale: blocca Leali. Nel giro di due minuti, tra il 21' e il 22', Diamanti tira di sinistro dalla distanza, ma trova un ottimo Audero che para entrambe le soluzioni. Tre minuti e Magnani spreca un cross ancora di Diamanti, chiudendo con un tiro alto un parziale di 5-10 minuti nettamente a favore del Perugia. Passano 5 minuti e, infatti, il Venezia trova il gol. Una rete improvvisa, anche perché segnata da lontanissimo. Il vantaggio veneto lo firma Leo Stulac, bravo a calciare da fuori dopo un passaggio (voluto) di Garofalo direttamente da calcio d'angolo. Un gol che sposta gli equilibri, un fulmine a ciel sereno per il Perugia. Dal 30', momento del gol, non succede sostanzialmente più nulla, se non un ottimo riflesso di Audero al 46' (praticamente a tempo scaduto) su Cerri.