Quando si gioca la 7.a giornata di Serie B?

L'ottavo turno del campionato di Serie B si gioca su quattro giorni, con un anticipo venerdì 19 ottobre, quattro partite sabato 20 ottobre, tre partite domenica 21 ottobre e il Monday Night del 22 ottobre. Ad aprire la giornata sarà Spezia-Pescara, venerdì 19 ottobre alle 21, con la capolista che proverà a continuare il suo percorso anche allo stadio Picco. Anche i bianconeri, però, stanno andando bene e sono al quarto posto in classifica a 12 punti, con la possibilità di agganciare in vetta proprio il Pescara a quota 15.

Quali partite si giocano sabato 20 ottobre?

Uno dei big match di giornata, come detto, si gioca già nell'anticipo del venerdì. Sabato, invece, ci sarà un programma molto ricco, con ben quattro partite. Al Del Duca l'Ascoli ospita il Carpi, con l'obiettivo di ritrovare una vittoria che ormai manca da tre partite (due pareggi e una sconfitta a Foggia). Anche il Carpi viene da una sconfitta e da un pareggio e cerca un successo e al momento, con cinque punti, è in piena zona playout. Al Tombolato si sfidano invece Cittadella e Brescia, due squadre appaiate a quota 10 punti (i veneti, però, hanno già riposato e hanno una partita in meno). Il Cosenza cerca ancora la prima vittoria stagionale e proverà a ottenerla in casa contro un Foggia in gran forma (tre vittorie consecutive contro Padova, Benevento e Ascoli). Alle 18.00, infine, si gioca Crotone-Padova allo Scida. Sfida tra due squadre in difficoltà: i rossoblù sono senza vittorie da quattro partite, i veneti addirittura non ottengono un successo da cinque gare.

Quali partite si giocano domenica 21 ottobre?

Domenica ci sono in programma ben tre partite, due alle 15.00 e una alle 21.00. Al Penzo ci sarà il derby veneto tra Venezia ed Hellas Verona, con l'esordio di Walter Zenga sulla panchina arancioneroverde. I gialloblù di Grosso, però, vogliono riscattarsi dopo le due sconfitte contro Salernitana e Lecce che sono costate il primo posto in classifica. All'Arechi ci sarà un interessantissimo Salernitana-Perugia. I granata sono in striscia positiva da tre partite, mentre la squadra di Nesta cerca conferme dopo il successo sul Venezia. Domenica sera è in programma un bellissimo Lecce-Palermo, sfida tra due grandi piazze di questa Serie B. Rosanero a quota 11, giallorossi avanti di un punto: chi vince fa un salto importante nelle posizioni di vertice.

Qual è il Monday Night?

Chiude la giornata Benevento-Livorno, in programma lunedì alle 21.00 allo stadio Vigorito. I giallorossi cercano un successo dopo due sconfitte consecutive per inserirsi nell'alta classifica. Gli amaranto, invece, sono ultimi a quota 2 e hanno un disperato bisogno di punti.

Qual è il big match di giornata?

Tante le partite importanti in programma in quest'ottavo turno. A partire, come detto, da Spezia-Pescara di venerdì, sfida tra la squadra quarta in classifica e l'attuale capolista. Significativo anche il derby Venezia-Hellas Verona, per vedere come reagirà la squadra gialloblù dopo le due sconfitte consecutive e anche per assistere all'esordio di Zenga sulla sua nuova panchina. Lecce-Palermo, infine, è una sfida tra due grandi piazze che puntano a ottenere punti pesanti in questo scontro diretto.

Il calendario della 8.a giornata di Serie B

Spezia-Pescara (venerdì 19 ottobre, ore 21)

Ascoli-Carpi (sabato 20 ottobre, ore 15)

Cittadella-Brescia (sabato 20 ottobre, ore 15)

Cosenza-Foggia (sabato 20 ottobre, ore 15)

Crotone-Padova (sabato 20 ottobre, ore 18)

Salernitana-Perugia (domenica 21 ottobre, ore 15)

Venezia-Verona (domenica 21 ottobre, ore 15)

Lecce-Palermo (domenica 21 ottobre, ore 21)

Benevento-Livorno (lunedì 22 ottobre, ore 21)

Riposa: Cremonese