SALERNITANA-PERUGIA: STATISTICHE E CURIOSITÀ

Su 20 precedenti totali il Perugia ha vinto una sola volta. Nove le vittorie della Salernitana con 10 pareggi. Il primo confronto diretto tra le due squadre risale alla stagione 1940-1941 (Serie C): finì 1-0 per i capani. Nella stagione 1946-1947, in Serie B, arrivò il primo pareggio: 1-1. Per il primo Salernitana-Perugia di Serie A bisogna aspettare il 15 novembre 1998: 2-0 per la Salernitana. La prima e unica vittoria del Perugia, in trasferta a Salerno, è del 6 ottobre 2004 (reti di Ravanelli nel primo tempo e Ferreira Pinto nel secondo). L'ultimo precedente è del 9 dicembre 2017: 1-1 con gol di Riccardo Bocalon e Cristian Buonaiuto. In classifica il Perugia è 13° con 8 punti, mentre la Salernitana è decima (10 punti).