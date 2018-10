LA CLASSIFICA

Il Pescara di Pillon prova a ripartire dopo la sconfitta nel week end in casa contro il Cittadella. La capolista ha ora un punto di vantaggio sul Verona (in campo ad Ascoli), due sul Benevento (che però non giocherà per via del rinvio della sfida con la Spezia) e tre sul Palermo, di scena a Carpi. IlCittadella, quinto a 14 punti, ospita il Foggia di Grassadonia. Perugia-Padova è un match fondamentale per entrambe le squadre per lasciarsi alle spalle la zona calda di classifica. La Cremonese, decima e reduce dal primo ko stagionale, ospita un Venezia rivitalizzato dalla cura Zenga.