LIVORNO-BENEVENTO 2-0

20' Diamanti, 31' Gonnelli

Il tabellino

LIVORNO (3-5-1-1): Zima; Di Gennaro, Bogdan (75' Boben), Gonnelli; Valiani, Agazzi, Diamanti (73' Giannetti), Luci, Porcino; Murilo; Raicevic (64' Dumitru). All.: Breda

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Volta (56' Viola), Caldirola; Maggio, Buonaiuto (45' Ricci), Crisetig, Bandinelli, Letizia; R. Insigne (70' Armenteros), Coda. All.: Bucchi

Ammoniti: Porcino (L), Volta (B), Maggio (B), Ricci (B)

Espulsi: Maggio (B)

Colpo del Livorno. La 27^ giornata di Serie B si chiude con l’impresa della squadra di Breda, che batte il Benevento 2-0 e fa un passo in avanti importante nella lotta per la salvezza. Una partita dominata dall’inizio alla fine per gli amaranto, sempre padroni del campo e con un Diamanti ispiratissimo: già dalle prime battute di gioco il Livorno ha imposto al Benevento il proprio gioco, con giocate di grande prestigio tra Murilo e Diamanti, veri mattatori del match. E’ proprio dai piedi del numero 23 che si sblocca il risultato: mancino dalla distanza imprendibile per Montipò e 8° gol in stagione per il 36enne, che dedica la rete al suo amico Davide Astori, nel giorno dell’anniversario della sua morte. Continua a spingere la squadra di casa, che trova il raddoppio con Gonnelli sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Diamanti. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con un Benevento irriconoscibile e smarrito e un Livorno più agguerrito che mai. Sono poche le emozioni della ripresa, con i padroni di casa che gestiscono il vantaggio e gli attacchi poco convinti del Benevento, che chiude il match in 10 dopo l’espulsione di Maggio. I sanniti, così, falliscono il controsorpasso su Palermo e Pescara, restando al 4° posto. E’ festa grande, invece, in casa Livorno, ora a quota 26 punti in classifica, al pari di Venezia e Foggia.