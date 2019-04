Quando si gioca la 33^ giornata di Serie B?

Serie B, comincia lo sprint finale della stagione. La 33^ giornata di Serie B segna la sestultima tappa di un campionato ancora da scrivere. Il turno prenderà avvio venerdì 12 aprile e si chiuderà alle 21 di lunedì 15 aprile, quando scenderà in campo la capolista Brescia a Livorno. Ecco il calendario completo.

Quali partite si giocano venerdì 12 aprile?

La 33^ giornata di Serie B comincia, come detto, con il consueto friday night, che vedrà questa volta protagoniste due delle squadre in lotta per la Serie A. All’Adriatico scenderanno in campo Pescara e Perugia, rispettivamente sesta e ottava della classe, a 6 e 10 punti dal secondo posto che vale la promozione. Chi perde, potrebbe perdere le speranze di salire direttamente di categoria: gli abruzzesi, reduci dal ko di Ascoli, arrivano da un periodo negativo, nel quale hanno conquistato solo 4 punti in cinque gare; dopo un ottimo mese di marzo, anche il Perugia di Nesta è incappato in due dolorose sconfitte consecutive (contro Crotone e Benevento), che obbligano ora gli umbri a reagire per restare almeno in zona playoff.

Quali partite si giocano sabato 13 aprile?

Altre due big saranno impegnate nel sabato di Serie B, con un turno delle 15 che si prevede scoppiettante. In campo il Lecce secondo, che ospiterà il Carpi aggrappato con le unghie alla Serie B: per i pugliesi la possibilità di avvicinare il Brescia, a +3 in classifica e con una partita in più da giocare; per gli emiliani, invece, ultime chiamate per la salvezza: resta da capire se la vittoria contro il Padova potrà dare alla squadra la giusta carica per crederci. Alle 15 sarà l’ora anche del Cittadella, settimo in classifica, impegnato nella complicata trasferta di Salerno contro la Salernitana: i campani, a +5 dai playout, vogliono evitare problemi, mentre per i granata di Venturato c’è in palio l’opportunità di credere ancora alla Serie A. In campo anche Crotone-Cremonese. Chiude il sabato, alle 18, Venezia-Foggia, scontro diretto in zona playout: entrambe appaiate a 30 punti, cercano una vittoria per avvicinare il Crotone.

Quali partite si giocano domenica 14 aprile?

Sarà una domenica di Serie B dai tre volti. Si comincia alle 15 con la sfida salvezza Padova-Cosenza: ultime chiamate per i veneti, ultimi in classifica; costretti a vincere anche i calabresi, a +3 dalla zona playout e tutt’altro che al sicuro. Alla stessa ora in palio ci sono i playoff: in Liguria si giocherà Spezia-Ascoli: le due squadre, rispettivamente nona e decima, sono separate da 4 punti e hanno ambizione di salire per puntare a un posto tra le migliori che si giocheranno la salita Serie A. Chiude la domenica della 33^ giornata il big match del fine settimana: alle 21 in campo uno spettacolare Benevento-Palermo, terza e quarta della classifica una contro l’altra. I gialloblù, dopo un marzo complicato, hanno trovato due vittorie consecutive e ora puntano proprio i rosanero, reduci dalla vittoria con l’Hellas Verona, a +3 in classifica. Al Vigorito ci si gioca la possibilità di rimanere in scia al Brescia e Lecce.

Quali partite si giocano lunedì 15 aprile?

Sarà proprio il Brescia a chiudere la 33^ giornata di Serie B. La squadra di Corini ambisce a mantenere la vetta della classifica, ma ci sarà da vincere al Picchi di Livorno, dove i toscani, terzultimi in classifica, vorranno riscattare le tre sconfitte consecutive in campionato. I lombardi, invece, non perdono dal 2 marzo e vogliono continuare la loro cavalcata verso la Serie A.

Il calendario della 33^ giornata di Serie B

Pescara-Perugia (venerdì 12 aprile, ore 21)



Crotone-Cremonese (sabato 13 aprile, ore 15)



Lecce-Carpi (sabato 13 aprile, ore 15)



Salernitana-Cittadella (sabato 13 aprile, ore 15)



Venezia-Foggia (sabato 13 aprile, ore 18)



Padova-Cosenza (domenica 14 aprile, ore 15)



Spezia-Ascoli (domenica 14 aprile, ore 15)



Benevento-Palermo (domenica 14 aprile, ore 21)



Livorno-Brescia (lunedì 15 aprile, ore 21)