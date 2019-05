Ci siamo, i playoff di Serie B sono alle fasi finali. Ultima sfida prima della finalissima, due tra Benevento, Cittadella, Hellas Verona e Pescara andranno in finale. Una soltanto riuscirà a salire in Serie A. Le due partite d'andata si sono già giocate, ora spazio al ritorno. Ricapitolando: Cittadella-Benevento si è conclusa sul risultato di 1-2 per gli uomini di Cristian Bucchi, mentre Hellas-Pescara è finita 0-0. Tutto ancora aperto.

Benevento-Cittadella, 25 maggio 2019 ore 21

Si riparte dal 2-1 dell'andata al Tombolato. I gol di Roberto Insigne e Massimo Coda, realizzati in trasferta, permettono alla squadra di Bucchi di arrivare alla gara di ritorno con un pizzico di serenità in più, soprattutto davanti ai propri tifosi. Tuttavia, la rete di Proia permette al Cittadella di continuare a credere alla favola per guadagnarsi la finale.

Pescara-Hellas Verona, 26 maggio ore 21

Tutto in bilico, tutto aperto. Si riparte dallo 0-0 al Bentegodi. I ragazzi di Aglietti - subentrato a Fabio Grosso a fine campionato - vogliono il ritorno in Serie A e si affidano a Giampaolo Pazzini, il giocatore più esperto. Gara difficile in trasferta però. Il Pescara di Pillon sogna - come l'Hellas - il ritorno in Serie A e si affida a bomber Mancuso (19 reti).