Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha stabilito che i playout di serie B devono essere effettuati: si affronteranno Salernitana e Foggia, quart'ultima e quint'ultima classificate nel campionato di serie B dopo la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Palermo per illecito amministrativo. A seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio e del parere emesso oggi dal Collegio di garanzia dello Sport, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha disposto lo svolgimento delle gare dei playout del campionato serie B 2018/19. Balata, informa la Lega cadetta, ha poi convocato per il giorno 30 maggio il Consiglio direttivo.

Playoff, Verona-Cittadella: chiesto posticipo per il ritorno

La prefettura di Verona, in accordo con il Comune, ha chiesto alla Lega di B il posticipo (a lunedì 3 giugno) della gara di ritorno dei playoff di calcio tra Verona e Cittadella, per la contemporaneità con l'arrivo del Giro d'Italia atteso in piazza Bra. Domenica 2 giugno, infatti, nella città scaligera è in programma la tappa conclusiva a cronometro della corsa rosa, che arriverà in piazza Bra, davanti all'Arena.