SALERNITANA-VENEZIA 0-0 LIVE

Meno di un'ora per il calcio d'inizio dall'Arechi dell'andata dei playout per restare in Serie B. Si affrontano Salernitana e Venezia, squadre finite a pari punti a quota 38 in campionato: Venezia davanti al 15° posto grazie agli scontri diretti (vittoria 1-0 all'andata in casa e pari 1-1 al ritorno).