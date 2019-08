A poco più di due mesi dalla festa promozione del Verona, riparte la nuova stagione della Serie B. Si festeggiano i 90 anni del campionato con un logo speciale, sebbene si tratti dell’edizione numero 88 a causa della doppia interruzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Poco cambia nelle gerarchie di un torneo ancora più incerto, d’altronde le partecipanti accumulano il minor numero di esperienze in A nella storia moderna: un valore aggiunto in materia di sorprese, chiunque può sognare dalle big alle outsider come da tradizione nel campionato. Otto allenatori su 20 al debutto assoluto in categoria, spazio alle retrocesse dal piano superiore (Empoli, Frosinone e Chievo) alle società ammesse dalla C: parliamo di Virtus Entella, Pordenone, Juve Stabia, Pisa e Trapani. Quattro i turni infrasettimanali in programma, squadre in campo durante le festività natalizie (21, 26 e 29 dicembre) oltre a Pasquetta lunedì 13 aprile. Si parte il 23 agosto, prima data ufficiale che precederà la chiusura della regular season fissata per il 14 maggio. E il sorteggio del calendario ad Ascoli Piceno ha delineato tutte le giornate della Serie B 2019/2020.

1^ giornata

Andata 24/08/19, ritorno 18/01/20

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo Verona

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno

2^ giornata

Andata 31/08/19, ritorno 25/01/20

Benevento-Cittadella

Chievo Verona-Empoli

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Ascoli

Juve Stabia-Pisa

Livorno-Perugia

Pescara-Pordenone

Spezia-Crotone

Trapani-Venezia

3^ giornata

Andata 14/09/19, ritorno 1/02/20

Ascoli-Livorno

Cittadella-Trapani

Cosenza-Pescara

Crotone-Empoli

Perugia-Juve Stabia

Pisa-Cremonese

Pordenone-Spezia

Salernitana-Benevento

Venezia-Chievo Verona

Virtus Entella-Frosinone