Calendario Serie B: data e orario del sorteggio

La Serie B 2019/2020 entra nel vivo. Questa sera alle 20, nel Chiostro di San Francesco di Ascoli, l'edizione numero 88 del campionato conoscerà il suo calendario. L'evento sarà l'occasione per presentare anche il pallone ufficiale griffato Kappa e i progetti sociali portati avanti dalla Lega B. Con l'appuntamento di Ascoli, la Lega B rafforza ancora una volta il legame con i territori delle 20 squadre rappresentate nel torneo. L'evento in terra marchigiana avrà anche un significato speciale: la Serie B celebra infatti il suo 90esimo compleanno, ma di fatto si tratta dell'edizione numero 88 (le stagioni 1943/44 e 1944/45 non sono state disputate a causa della guerra). Per questo motivo nel corso della serata sarà presentato un logo speciale per celebrare l’anniversario.