Una tragedia scuote il Crotone e tutto il mondo del calcio. La società calabrese piange la scomparsa di Sergio Mascheroni, 43 anni, preparatore atletico arrivato nel club rossoblù nel giugno del 2018 come componente dello staff di Giovanni Stroppa, con cui aveva lavorato a Foggia e prima ancora nella Primavera del Milan. "Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica fatalità questa mattina a Como". Si legge nella nota diramata dal Crotone, club che attualmente milita nella Serie B italiana. "Non riusciamo a credere a quanto accaduto – dice il presidente Gianni Vrenna – non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio". La nota poi prosegue: "Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale".