Risultati Serie B, formazioni ufficiali e diretta LIVE delle partite della 8^ giornata

Fiducia che non manca al Pordenone, imbattuto nelle ultime tre uscite e salito a quota 11 punti in zona playoff. Friulani esaltanti in casa (10 punti raccolti come il Perugia) ma vulnerabili in trasferta con un punto raccolto a Verona e due ko: quale migliore occasione per Tesser per ribaltare il bilancio esterno?