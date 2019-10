La risposta del club

Il Pescara non ha però ignorato la reazione anzi, ha colto al volo le insolite minacce dell'utente per ribadire: "FACCIAMO NOI? Bene, signori e signori, Andrea non è più un nostro tifoso". Il problema è stato così risolto alla radice. Tu non vuoi tifarci? Siamo noi che non ti vogliamo. Una risposta che è stata apprezzata dagli altri followers della squadra ed è diventata in breve virale. Anche il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ha apprezzato molto la presa di posizione del Pescara e non ha mancato di ricondividerla e rivolgere i complimenti alla società. A Balata si è aggiunto anche il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. Il mondo del calcio si schiera compatto contro il razzismo