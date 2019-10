Cittadella-Cosenza 1-3, doppietta di Bruccini e gol di Baez. Prima vittoria per Braglia

Risultato sorprendente nell'anticipo dell'8^ giornata di Serie B, match che registra la vittoria in rimonta del Cosenza al Tombolato. Colpiti in avvio da Vita, gli uomini di Braglia si scatenano nella ripresa con la doppietta di Bruccini e la magia di Baez. Cittadella battuto dopo tre successi di fila, prima gioia invece per i calabresi che abbandonano l'ultimo posto in classifica

CITTADELLA-COSENZA 1-3

2' Vita (CI), 57' e 63' rig. Bruccini (CO), 71' Baez (CO)

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori (61' Pavan), Branca; Luppi (75' Panico); Diaw (83' Bussaglia), Celar. All. Venturato



COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi (46' Bittante), Idda, Monaco (55' Capela), Legittimo; Sciaudone, Kanouté (83' Greco), Bruccini; Carretta, Riviere, Baez. All. Braglia

Ammoniti: Bruccini (CO), Camigliano (CI), Luppi (CI), Perticone (CI), Idda (CO)

Vietato qualsiasi pronostico in Serie B, tradizione ribadita al Tombolato. Colpo in rimonta del Cosenza che, mai vittorioso in questa stagione e ultimo in classifica, la spunta in rimonta sul campo del Cittadella reduce da tre successi consecutivi e in piena zona playoff. Classifica azzerata nell’anticipo dell’8^ giornata, d’altronde gli uomini di Braglia festeggiano 3-1 e alimentano un attacco che li aveva visti segnare solo 4 reti nelle prime 7 giornate di campionato (peggiore reparto insieme alla Juve Stabia). Illusorio il vantaggio di Vita per i granata, traditi dalla traversa di Luppi e dal blackout in avvio di ripresa: doppietta di capitan Bruccini e capolavoro di Baez, marcatori che rilanciano la stagione del sorprendente Cosenza.

La cronaca della gara

Solo un cambio per Venturato (Camigliano al posto di Adorni in difesa) rispetto all’ultima uscita così come Braglia, che ridisegna la squadra (4-3-3) e inserisce Corsi per D’Orazio. Pronti-via e Riviere sfiora il bersaglio dopo una manciata di secondi, chance alla quale il Cittadella replica con il gol del vantaggio: vincente il destro dalla distanza di Vita, botta che supera Paleari e vale l’1-0 dopo due minuti di gioco. Meglio i padroni di casa nel primo tempo per occasioni e supremazia territoriale: Luppi al 16’ sfiora il bis arrendendosi alla traversa, poi è l’attivissimo Benedetti a cercare fortuna al tiro senza trovare lo specchio. Luppi ci riprova nel finale sbattendo sull’uscita di Perina, ma l’ultima chance è per il Cosenza sull’asse Riviere-Sciaudone: invito del primo per l’inserimento del centrocampista, tiro a colpo sicuro sventato dall’ottimo Paleari.

È la ripresa a riscrivere la storia della partita, risultato ribaltato dopo lo spaventoso scontro testa contro testa tra Kanouté e Monaco (quest’ultimo vigile ma costretto ad abbandonare la gara). Ad accendere la luce in casa Cosenza è Baez, autore dell’assist per l’inserimento di capitan Bruccini che non sbaglia. Solo 6 minuti più tardi ecco il sorpasso: colpevole Benedetti che tocca col braccio il tiro di Carretta, penalty del 2-1 trasformato nuovamente da Bruccini. E dopo il brivido targato Celar, la squadra di Braglia trova lo splendido tris con Baez dal gran destro a giro. Inspiegabile il blackout del 'Citta' che rischia pure il poker, negato a più riprese da Paleari. La spunta il Cosenza che regala la prima sorpresa dell’8^ giornata.