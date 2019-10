Benevento-Cremonese 0-0, il risultato in diretta LIVE: Inzaghi cerca la vetta

Il Benevento di Inzaghi vuole approfittare della sconfitta del Crotone e del pareggio dell'Empoli per riprendersi la vetta solitaria della classifica dopo la sconfitta di Pescara. Al Vigorito arriva la Cremonese di Baroni e bomber Ceravolo, gli eroi della storica promozione in Serie A del 2017. L'allenatore grigiorosso punta al primo successo dopo due pareggi in altrettante partite