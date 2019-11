Perugia-Crotone andata e ritorno in giornata. Sarà questo il programma della squadra di Oddo, costretta a rimanere in Umbria a causa di un inconveniente. Il charter con il quale la squadra doveva raggiungere la Calabria ha avuto infatti un problema tecnico come comunicato dallo stesso club tramite il proprio sito internet: "A.C. Perugia Calcio comunica che a causa di un guasto tecnico al charter incaricato di portare la squadra in terra calabra, la partenza per Crotone è stata rimandata a domani mattina. Salvo ulteriori comunicazioni la partita si disputerà regolarmente domani alle ore 15”. Partenza dunque rimandata a domani mattina, con la partita nel pomeriggio" il comunicato del club umbro.

Lo show di Falzerano.

Un inconveniente allietato però dalla musica. È bastato un pianoforte e un’inaspettata padronanza da parte di Falzerano. Il giocatore del Perugia infatti, in attesa degli aggiornamenti sulle condizioni del volo ha intrattenuto i compagni sulle note di ‘Amazing Short’. Una passione che il centrocampista del Perugia ha coltivato fin da bambino, insieme a quella per il pallone. “Ci sarà da correre” aveva avvertito Oddo in conferenza stampa, riferendosi alla partita che la sua squadra dovrà affrontare. Per il Perugia però la corsa sarà anche fuori dal campo, Perugia-Crotone in una giornata.