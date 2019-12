Serie B, risultati della 14^ giornata: vincono Trapani e Entella, Chievo e Juve Stabia ko

Nelle due gare della 14^ giornata di Serie B vincono Trapani e Virtus Entella contro Chievo e Juve Stabia. I siciliani lasciano l'ultimo posto in classifica, la squadra di Boscaglia si porta a ridosso della zona playoff. In serata Perugia-Pescara

Trapani-Chievo 1-0

34’ Evacuo

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Grillo, Fornasier, Scognamillo, Del Prete; Corapi (72’ Luperini), Taugourdeau, Moscati; Biabiany (38’ Ferretti), Evacuo (86’ Colpani), Pettinari. All: Baldini

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre (57’ Bertagnoli), Esposito, Garritano (71’ Ceter Valencia); Vignato; Meggiorini, Rodriguez (46’ Djordjevic). All: Marcolini

Ammoniti: Scognamillo (T)

Virtus Entella-Juve Stabia 2-0

38’ De Luca G., 81’ Eramo

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Contini; Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Sala, Schenetti, Settembrini (67’ Toscano), Paolucci, Eramo; De Luca G (86’ Morra)., De Luca M (78’ Mancosu). All: Boscaglia

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Calò, Tonucci (58’ Mezavilla), Germoni; Allievi, Buchel (76’ Carlini); Del Sole (46’ Forte), Mallamo, Canotto; Cissé. All: Caserta

Ammoniti: Pellizzer (E), Del Sole (J), Settembrini (E), De Luca G (E), Cissé (J)

Trapani e Virtus Entella sorridono nella domenica di Serie B. Nelle due gare della 14^ giornata disputate alle 15 altrettanti successi interni. Particolarmente importante quello dei siciliani, che al Provinciale hanno battuto il Chievo grazie a un colpo di testa del solito Evacuo al 34’. Con il terzo successo stagionale il Trapani si porta a quota 13 punti e abbandona l’ultimo posto in classifica: aggancio al Cosenza e sorpasso al Livorno, che adesso chiude la graduatoria. Si ferma invece la corsa del Chievo, che avrebbe potuto conquistare il secondo posto solitario: i gialloblù rimangono comunque in pienissima zona playoff con 21 punti. Ritrova la vittoria a un mese di distanza dall’ultima volta la Virtus Entella. A decidere la sfida contro la Juve Stabia le reti di Giuseppe De Luca nel primo tempo e il raddoppio di Eramo nella ripresa. I liguri si portano a ridosso della zona playoff, mentre i campani, reduci dalla bella vittoria nel derby contro la Salernitana, rimangono in zona playout.