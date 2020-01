Nuovo cambio in panchina per la Cremonese: deciso l'esonero di Baroni, al suo posto riecco Rastelli. L'allenatore paga lo scarso rendimento dal suo arrivo a ottobre (11 punti in 11 partite) e il quartultimo posto in classifica

Marco Baroni e la Cremonese, fine dell'avventura. La società grigiorossa ha deciso di esonerare l'allenatore e di richiamare al suo posto Massimo Rastelli, che a sua volta era stato sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra nello scorso ottobre. Fatale a Baroni lo scarso rendimento della squadra, che dopo un inizio di stagione particolarmente complicato non è riuscita ad invertire la rotta: la Cremonese, nonostante gli investimenti sul mercato estivo, si trova infatti in piena zona playout al quartultimo posto della classifica di Serie B con appena 21 punti in 18 gare (i lombardi devono recuperare una partita, quella contro lo Spezia).

Il comunicato del club

Ad ufficializzare l'esonero di Baroni e il ritorno di Rastelli in panchina è stata la stesso società grigiorossa attraverso questa nota apparsa sul proprio sito: "L’U.S. Cremonese comunica che il tecnico Marco Baroni è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Baroni e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera. L’U.S. Cremonese rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della squadra a Massimo Rastelli, che dirigerà gli allenamenti dei grigiorossi a partire da domani 9 gennaio".

Il rendimento di Baroni

Dal suo arrivo nello scorso ottobre Baroni non è riuscito a dare una svolta al campionato della Cremonese. In 11 partite sulla panchina grigiorossa l'allenatore ha conquistato 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima, quella arrivata nel turno prima della sosta lo scorso 29 dicembre contro il Pordenone gli è costata la panchina. Baroni ha diretto il suo ultimo allenamento nella mattinata di mercoledì 8 gennaio, poi ha ricevuto la comunicazione da parte della società: esonero deciso, al suo posto è pronto a tornare Massimo Rastelli. Quest'ultimo nelle prime 7 giornate di questo campionato aveva ottenuto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte): adesso toccherà a lui risollevare la Cremonese.