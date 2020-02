Serie B, i risultati della 23^ giornata: l'Entella torna a vincere, pari tra Pisa e Chievo

Dopo le gare giocate sabato 8 febbraio, altri due match della 23^ giornata di Serie B in programma nel pomeriggio di domenica 9. Vittoria importante per l'Entella in casa contro il Pescara, pari tra Pisa e Chievo.

Virtus Entella-Pescara 2-0

36’ rig. De Luca G., 50’ rig. Rodriguez

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli (74’ Toscano); Dezi; De Luca G. (83’ Nizzetto), Rodriguez (68’ Chajia). All: Boscaglia

PESCARA (5-3-2): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo (54’ Bocic); Memushaj, Bruno (54’ Kastanos), (80’ Clemenza), Crecco; Galano, Maniero. All: Legrottaglie

Ammoniti: Mazzitelli (E), Crecco (P), Contini (E), Kastanos (P), Drudi (P), Coppolaro (E)

La Virtus Entella riparte e ritrova il sorriso dopo un digiuno durato tre partite, dalle quali erano arrivati solo 2 punti. Vittoria di rigore per la squadra di Boscaglia, che ringrazia Giuseppe De Luca e Alejandro Rodriguez, freddissimi dagli undici metri: la "Zanzara" apre nel primo tempo, l'ex Chievo e Cesena chiude la pratica nella ripresa e bagna il suo esordio con la nuova maglia nel migliore dei modi. Per l'Entella successo fondamentale in chiave playoff: i liguri si portano al sesto posto in classifica a quota 34 punti, appena 3 in meno di Crotone e Frosinone, seconde. Primo stop per Legrottaglie, che aveva ottenuto bottino pieno nelle due partite sulla panchina del Pescara: gli abruzzesi sono momentaneamente fuori dalla griglia playoff.

Pisa-Chievo 1-1

8’ Meggiorini (C), 56’ Lisi (P)

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato (61’ Soddimo); Siega; Vido (53’ Marconi), Masucci (82’ Moscardelli). All: D’Angelo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann (73’ Frey), Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Giaccherini (76’ Vignato); Garritano; Meggiorini (19’ Djordjevic), Ceter Valencia. All: Marcolini

Ammoniti: Dickmann (C), Garritano (C), Djordjevic (C), Masucci (P), Benedetti (P), Pinato (P), Siega (P)

Espulso: Soddimo (P)

Pisa e Chievo non vanno oltre un pareggio che non accontenta nessuno. Partono meglio gli ospiti, in vantaggio nei primi minuti grazie all'esperto Meggiorini, costretto poi a lasciare il campo per problemi fisici. Nella ripresa il ritorno dei nerazzurri, che rimettono in piedi il match con Lisi. Espulso Soddimo nel finale Soddimo. Il Pisa mantiene 3 lunghezze di vantaggio sulla zona playout, mentre il Chievo rimane distante 2 punti dalla zona playoff.