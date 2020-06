1/27

Il Vicenza, guidato da giocatori di esperienza come Luca Rigoni, ha conquistato la promozione in Serie B dopo tre anni di attesa. Un traguardo importantissimo per i ragazzi guidati da Domenico Di Carlo che tornano a far sognare la piazza veneta. La speranza, ovviamente, è tornare ai fasti di un tempo, dove tanti big hanno lasciato un ricordo speciale: eccoli tra stagioni e bilancio in biancorosso

