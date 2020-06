1/31 ©LaPresse

Missione compiuta dalla Reggina, promossa in Serie B a distanza di 6 anni. Un traguardo importante per la squadra di Domenico Toscano e la gente del Granillo, piazza che aveva sognato ad inizio millennio. Perché non ripetersi con giocatori in rosa del calibro di German Denis e Reginaldo? Prima di loro tanti big hanno lasciato un ricordo speciale: eccoli tra stagioni e bilancio in amaranto

