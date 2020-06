1/15

In testa al girone A di Serie C al momento dello stop e promozione in B ufficializzata dal Consiglio Federale per il Monza del presidente Berlusconi, che non si accontenta e ora punta ancora più in alto. Un vero dominio, quello degli uomini di Brocchi, ex Milan che tiene vivo il cordone che lega i rossoneri al Monza. Ma sono parecchi i big passati dalla Brianza...



Monza in B, Berlusconi: "Ora puntiamo la Serie A"