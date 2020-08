Al Bentegodi si gioca l'andata delle semifinali playoff di B. Dopo l'impresa di un anno fa con il Verona, Aglietti tenta il bis con il Chievo. Tridente Ceter, Djordjevic e Vignato per i padroni di casa. Avversario uno Spezia che può godere della migliore posizione in classifica. 433 anche per Italiano con Di Gaudio, Nzola e Gyasi in avanti