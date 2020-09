Il trequartista ghanese è stato presentato in conferenza stampa: "È la sfida più difficile della mia carriera, potevo rimanere tranquillo a Firenze ma sono abituato alla pressione". Con lui anche Galliani: "Serve il VAR anche in Serie B. E ho fatto un’offerta per il 13° colpo" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Kevin-Prince Boateng riparte dal Monza e lo fa con il solito entusiasmo. "È la sfida più difficile della mia carriera, senza dubbio. Quando mi hanno chiamato Galliani e Berlusconi ho accettato subito: a loro non si può dire di no. Posso giocare anche da terzino, anche se forse non bene" ha raccontato il ghanese in conferenza stampa. Che ha spiegato le sue ragioni personali: "Potevo rimanere a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo di inizio anno. Bisognerà dimostrare sul campo, l'idea di calcio di Brocchi mi piace". Il Monza affronterà l'Empoli nella prossima gara, per Boateng potrebbe essere presto per una maglia da titolare: "Non sono ancora al 100%, ma voglio giocare sempre dal primo minuto. A fine settimana vedremo come starò e deciderà l'allenatore".