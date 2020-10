L'esperienza di Luigi Delneri sulla panchina del Brescia potrebbe essere già finita. L'avvio con il pareggio in casa (1-1) contro l'Ascoli e la sconfitta per 3-0 a Cittadella sta infatti portando il presidente Massimo Cellino verso un cambio alla guida tecnica, il primo di stagione nella Serie B 2020/21.

Il numero 1 del Brescia non ha ancora parlato con Delneri, con il quale aveva avuto uno scambio di opinioni sulle sostituzioni effettuate nell'ultima partita, ma in mattinata il responsabile dell'area tecnica Giorgio Perinetti e il direttore sportivo Stefano Cordone incontreranno l'alenatore per formalizzare l'addio. Al posto di Delneri è pronto il ritorno di Diego Lopez, che aveva già allenato il Brescia nella scorsa stagione in Serie A prendendo il posto di Eugenio Corini a febbraio. Il nuovo allenatore avrà la possibilità di approfittare della sosta del campionato per lavorare con la squadra e preparare il prossimo impegno sul campo, in calendario venerdì 16 ottobre alle 21 al Rigamonti contro il Lecce.