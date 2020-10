Monza-Vicenza rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Lega Serie B con un comunicato dopo la richiesta del club lombardo in seguito ai nove casi di positività tra giocatori (sette) e membri dello staff (due). Secondo le nuove regole in caso di contagi nel campionato cadetto, la squadra allenata da Brocchi avrebbe potuto scendere in campo avendo comunque a disposizione il numero minimo di 13 giocatori negativi (più un portiere) da poter schierare. Ogni club ha però facoltà di chiedere il rinvio per una sola volta nella stagione in caso di 8 positività nel gruppo squadra tra l’ultima partita giocata e le 48 ore precedenti alla gara successiva. Così il Monza, che non riuscirà a recuperare nessuno dei positivi entro sabato, ha deciso di spendersi il "bonus" e la partita si giocherà in un’altra data, ancora da stabilire.