6/12

SE I POSITIVI GIOCANO IN CASA - Qualora i casi di positività (riscontrate nelle 48 ore pre-partita) siano relative ai calciatori del club che gioca in casa - in attesa di conoscere l’esito dei test (che comunque dovrà pervenire almeno quattro ore prima del calcio d’inizio) - il club stesso potrà richiedere alla Lega lo slittamento dell'orario di inizio. Solamente nel caso in cui il match sia in programma dopo le ore 20.30, la Lega potrà disporre il posticipo al giorno successivo.