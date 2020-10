Terzo cambio d'orario per la partita dello "Stirpe", inizialmente in calendario alle 14 e posticipata per la positività al Covid di un membro dello staff del Frosinone. Rinviata alle 19, si giocherà questo pomeriggio alle 18. Confermato invece il fischio d'inizio alle 15 per Virtus Entella-Reggina: tutti negativi i tamponi dei liguri dopo la positività di un componente del gruppo squadra

Cambia ancora l'orario di inizio di Frosinone-Ascoli. La partita, valida per il terzo turno del campionato di Serie B, si giocherà oggi, sabato 17 ottobre, alle 18 e non più alle 19, come comunicato invece nella serata di venerdì in seguito alla positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico dei padroni di casa. L'orario originario del fischio d'inizio era programmato alle 14 ed era stato cambiato per permettere al Frosinone di sottoporre tutto il gruppo squadra a nuovi accertamenti. “La Lega B – si legge nella nota ufficiale - comunica che il match tra Frosinone e Ascoli, valevole per la 3a giornata della Serie BKT, si disputerà alle ore 18 del 17 ottobre come richiesto per motivi logistici e anche vista la possibilità di rispettare i tempi necessari all’esito dei test ai quali la società ospitante si è sottoposta in giornata".