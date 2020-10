Serie B, cambio di orario per due partite

Cambio di orario per Entella-Reggina e Frosinone-Ascoli, in seguito a due casi di positività al Covid che hanno visto coinvolti membri degli staff delle due formazioni di casa. La gara di Chiavari (inizialmente prevista per sabato alle ore 14) è stata rinviata di un'ora, mentre Frosinone-Ascoli si giocherà sempre sabato alle ore 19 BRESCIA-LECCE, LA CRONACA CORONAVIRUS, DATI E NUMERI IN TEMPO REALE

I casi di positività al coronavirus cambiano anche i programmi nel calendario della terza giornata di Serie B. Sono stati infatti decisi gli slittamenti di due gare previste per la giornata di sabato, per permettere alle squadre coinvolte di effettuare i tamponi previsti dalle norme sanitarie. E così Frosinone-Ascoli, prevista inizialmente per sabato alle ore 14 è stata spostata alle ore 19, in seguito alla positività al Covid-19 di un membro dello staff dei padroni di casa. A rendere noto questo slittamento è stato lo stesso club gialloblù, che ha spiegato sul proprio sito ufficiale come tutto il gruppo squadra si sottoporrà immediatamente a nuovi accertamenti.