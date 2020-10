Il Monza passa a Cittadella, vince anche il Chievo

Sei partite giocate, 18 gol fatti, una sospensione per nebbia. Sono i numeri del sabato di calcio nella sesta giornata di Serie B. Spicca tra i risultati il 4-4 del Menti tra Vicenza e Pisa : padroni di casa avanti con Gori, sorpassati da Marconi e Vido prima del 2-2 di Meggiorini nel finale di primo tempo. Cappelletti riporta in vantaggio i veneti a inizio ripresa, la doppietta di Gucher spedisce avanti il Pisa fino al definitivo pareggio di Da Riva. Vince in trasferta il Monza : due rigori segnati da Boateng e Gytkjær nei primi 18 minuti valgono i tre punti a Cittadella . Inutile l'1-2 di Ghiringhelli. Blitz esterno anche del Pordenone , che con il gol di Scavone passa ad Ascoli. Vince e aggancia la vetta il Chievo : 2-0 al Cosenza con firme di Leverbe su rigore e Garritano. La Virtus Entella aggancia due volte il Brescia : De Luca e poi Mancosu su rigore al 93' impattano i due vantaggi lombardi con Mangraviti e Ayè.

Sospesa per nebbia al 62' e sul punteggio di 2-0 (gol di Fiordilino e Forte) Venezia-Empoli: la sfida sarà recuperata domenica 1 novembre alle 14, giocando i 28 minuti rimanenti. Non si è invece giocata a causa della mancata presentazione della formazione ospite Salernitana-Reggiana: gli emiliani hanno accertato negli 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff e non sono partiti per l'Arechi. L'Asl di Reggio Emilia non ha consentito al club di mettersi in viaggio ed è probabile il 3-0 a tavolino. Ancora tre le gare in calendario: Reggina-Spal (ore 15) e Frosinone-Cremonese (21) domenica, Lecce-Pescara lunedì alle 21.