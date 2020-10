Covid, sale l’indice Rt

Nuovo record di contagi nella giornata di venerdì in Italia: oltre 31mila in 24 ore. L'indice Rt è a 1,7, con 11 regioni "a rischio elevato". E proprio le Regioni continuano la stretta. In Valle d'Aosta scatta il coprifuoco dalle 21 alle 5. In Campania, dove il presidente De Luca accusa il governo di 'perdere tempo', stop anche a nidi e materne fino al 14 novembre. Didattica online per le scuole superiori in Umbria e in Piemonte. Il mondo dello spettacolo in piazza contro le chiusure.