Brescia, via Diego Lopez: al suo posto Dionigi

Si tratta del terzo allenatore del Brescia in questa stagione (Cellino si era separato da Delneri dopo la 2^ giornata). Dionigi esordirà sabato contro la Salernitana. Gastaldello in panchina nel recupero contro la Cremonese

Un nuovo cambio di panchina al Brescia. Massimo Cellino ha deciso l’ esonero di Diego Lopez dopo la sconfitta in casa della Reggina. Il suo sostituto sarà Davide Dionigi , protagonista la scorsa stagione in Serie B della salvezza dell’Ascoli.

La decisione della società arriva a poche ore dalla gara contro la Cremonese (martedì alle ore 15, recupero della 5^ giornata): Dionigi non sarà in panchina già domani (al suo posto andrà Daniele Gastaldello, che è collaboratore tecnico del club), ma esordirà sabato in casa contro la Salernitana.

Brescia, 2° cambio stagionale in panca

Serie B

La classifica del Brescia

Quello di Lopez è il secondo cambio stagionale in panchina per il Brescia: l’uruguaiano infatti era subentrato a Luigi Delneri, con cui la società aveva deciso di separarsi dopo appela 2 giornate. Per Diego Lopez un bilancio complessivo di 8 punti conquistati in 9 partite.