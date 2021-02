Ricordate la memorabile rovesciata dell'ex interista Youri Djorkaeff contro la Roma nel 1997? Chi ha segnato una prodezza identica è Riccardo Meggiorini che, dopo una vita al Chievo, si è trasferito al Vicenza in Serie B. Suo il meraviglioso 2-0 in casa del Pisa, vanificato dalla rimonta per 2-2 nella ripresa. Certo è che la magia dell'attaccante 35enne resta da applausi

A distanza di 24 anni, la magia si ripete. Non è più Inter-Roma del 5 gennaio 1997, data ricordata dagli appassionati per la meravigliosa sforbiciata di Youri Djorkaeff. Un ex interista come Riccardo Meggiorini, cresciuto nel vivaio nerazzurro e con l’esordio in Serie A regalato da Mancini nel lontano 2004. Oggi 35enne, l’ex attaccante del Chievo gioca e segna ancora in Serie B con la maglia del Vicenza: sono 8 i suoi gol stagionali, l’ultimo che va a scomodare proprio la prodezza di Djorkaeff. È successo al minuto 32 della sfida sul campo del Pisa, provvisorio 2-0 con una rovesciata meravigliosa: stessa posizione defilata, capolavoro col sinistro a differenza del destro che usò il francese nel 1997. Un gol spettacolare, ricordato tra i più belli nella storia della Serie A. Cambia la categoria, ma anche Meggiorini si prende un posto di prestigio nel nostro calcio.