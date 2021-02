Monza, solo un pari. Cremonese e Reggina forza 4

Il Monza non approfitta del pareggio dell’Empoli per accorciare in vetta: è questa la notizia principale del sabato di Serie B, col Cittadella che ferma la squadra di Brocchi sullo 0-0. Cremonese e Reggina invece calano il poker, rispettivamente contro Frosinone e Spal, con le doppiette di Buonaiuto e Rivas. Lo scatto in avanti nelle zone alte non riesce nemmeno al Lecce, che non va oltre l’1-1 in casa del Pescara grazie alla rete in extremis di Busellato. Stesso punteggio anche tra Pordenone e Ascoli. Non basta invece la magia di Meggiorini nella sfida tra Pisa e Vicenza per dare la vittoria ai biancorossi: bella rimonta dei toscani, che a ridosso del quarto d’ora della ripresa trovano le reti della rimonta con Vido e Mazzitelli.