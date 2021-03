"Il mio idolo? Musa Barrow del Bologna". Ammissione apparentemente senza conseguenze, quella di Davide Diaw, attaccante che il Monza ha acquistato lo scorso gennaio dal Pordenone per proseguire la corsa verso la promozione in Serie A. E invece così non è stato, visto che Mario Balotelli ha pensato bene di sfruttare al meglio l’occasione per uno scherzo davvero… crudele. Diaw infatti si è ritrovato tutti i suoi effetti personali – dalle ciabatte al deodorante, passando per la cover dello smartphone e il portafoglio – ricoperti con le figurine raffiguranti Musa Barrow.