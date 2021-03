Il Frosinone ha deciso di esonerare Alessandro Nesta. Scelta drastica della società, che punta a rientrare nella zona playoff per cercare di rincorrere la promozione in Serie A. Al momento, la squadra è al 12° posto in classifica, a sei punti dal primo piazzamento utile per giocarsi il salto di categoria al termine della stagione. La sconfitta col Lecce ha convinto la dirigenza del club a dare una svolta al periodo negativo: nelle ultime sette partite, il Frosinone ha conquistato sei punti vincendo una sola volta sul campo del Cosenza. Troppo poco, per coltivare ambizioni legittime di promozione. In queste ore, dunque, il club comincerà le valutazioni sul prossimo allenatore: una prima idea è Gian Piero Ventura.