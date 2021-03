Crollo Monza, il Lecce vince ed è secondo

Pesante stop del Monza, che perde 4-1 in casa dal Venezia e non solo viene avvicinato a un solo punto di distanza dalla formazione allenata da Zanetti, ma viene anche scavalcato al secondo posto della classifica dal Lecce. Gli uomini di Corini approfittano infatti del passo falso dei rivali, vincendo per 3-0 sul campo del Frosinone grazie alla doppietta di Coda e alla rete nei minuti finali di Rodriguez. Sconfitta del Monza dalla quale trae vantaggio l'Empoli, che batte 1-0 la Virtus Entella e continua la propria corsa solitaria in testa alla classifica, allungando a 9 punti di vantaggio sul terzo posto. Buona la prima per Rastelli alla guida della Spal, che vince 1-0 nello scontro in zona playoff contro il Cittadella grazie alla rete in apertura di ripresa di Sergio Floccari. Passo avanti al centro della classifica del Vicenza che batte 1-0 il Pescara, mentre Reggiana e Cosenza si annullano a vicenda e portano a casa un punto a testa: se il campionato finisse oggi le due squadre si affronterebbero nello spareggio salvezza.