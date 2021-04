Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

La penultima partita in ordine cronologico della 31^ giornata di Serie A è quella tra Torino e Roma: allo stadio Grande Torino alle 18 saranno di fronte due squadre che arrivano da una vittoria in campionato. I granata di Davide Nicola vogliono dare continuità allo 0-1 di Udine, maturato grazie al gol di Belotti su calcio di rigore. Anche i giallorossi di Fonseca hanno conquistato tre punti con l'1-0 al Bologna firmato Borja Mayoral e arrivano alla sfida forti del pass per la semifinale di Europa League, conquistato contro l'Ajax. Torino diciassettesimo con 27 punti, Roma settima a quota 54. Curiosità: la Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Torino e non è mai arrivata a quattro successi consecutivi in casa dei granata nel massimo campionato. Considerando la classifica di Serie A da quando in panchina è subentrato Davide Nicola, il Torino sarebbe decimo.