Fonseca e Dzeko, il futuro può attendere

Se il presente, oltre al campionato, si chiama Manchester United in casa giallorossa non hanno fretta di affrontare i discorsi relativi al futuro di Fonseca e Dzeko. Ma sia per l'allenatore che per l'attaccante la società seguirà delle linee ben precise

Una semifinale di Europa League in tasca, unica italiana ancora in corsa in Europa, e un finale di campionato con l’obiettivo quarto posto ancora possibile. Se il presente in casa Roma è ben delineato con le vicende di campo a rubare la scena, per il futuro i nodi principali da sciogliere sono quelli legati a Paulo Fonseca ed Edin Dzeko.

Capitolo Fonseca leggi anche Fonseca: "Che orgoglio! Il futuro? Ora non conta" L’allenatore portoghese ha più volte affermato (l'ultima ieri sera) che ci sarà tempo di parlare della sua posizione, ribadendo che l’unica cosa che conta al momento è la Roma. Fonseca ha un grande feeling con l’attuale responsabile dell'area sportiva giallorossa, Tiago Pinto. Si sono dati appuntamento a fine stagione, quando faranno serenamente il punto della situazione. Pinto è cosciente che i continui ribaltoni di guida tecnica non aiutano a creare una mentalità vincente. Ovviamente tanto dipenderà dai risultati, sempre ricordando che nel contratto di Fonseca è presente una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League (arrivando fra le prime 4 in campionato o vincendo l'Europa League).