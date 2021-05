La passione per il calcio l’ha ereditata da papà, che ogni fine settimana la portava allo stadio a guardare le partite. Da piccola tifosa super appassionata, Maria Marotta si appresta a diventare la prima donna arbitro a dirigere un match di Serie B. Una svolta storica per il nostro calcio. La 37enne della sezione di Sapri arbitrerà infatti la gara tra Reggina e Frosinone, in programma lunedì alle ore 14 a Reggio Calabria e valida per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Maria Marotta fa parte dell’organico degli arbitri di Serie C (ed è internazionale per il calcio femminile), ma grazie a una norma da poco introdotta – che consente agli arbitri di poter essere designati per un match di categoria superiore, la Serie B nel caso in questione – potrà arbitrare il match del Granillo. Ad affiancarla saranno gli assistenti Carbone (assistente internazionale) e Francesca Di Monte, mentre il Quarto uomo sarà l'esperto Guida. Maria Marotta non sarà l’unico arbitro dell’organico di C a dirigere una gara di categoria superiore in questo ultimo turno di campionato: faranno l’esordio in Serie B anche Zufferli in Vicenza-Reggiana e Marcenaro in Pisa-Entella.